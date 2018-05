ROMA – I mondiali 2018 in Russia si avvicinano, ma resta ancora incerto il nome della conduttrice che guiderà lo speciale su Canale 5. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Se la showgirl argentina Belen Rodriguez sembrava essere la favorita, Mediaset sembrerebbe aver affidato la conduzione alla navigata Alessia Marcuzzi.

A poche settimane dall’inizio dei mondiali, in cui la nazionale italiana non ci sarà, secondo Davide Maggio il volto femminile dello speciale per Canale 5 sarà l’ex conduttrice dell’Isola dei famosi e non Belen: “Sarà Alessia Marcuzzi ad intrattenere gli spettatori nelle notti Mondiali dell’ammiraglia”. Per Alberto Dandolo su Oggi invece la sfida è ancora aperta: “Belen Rodriguez soffia il posto di Alessia Marcuzzi nelle notti mondiali Mediaset”.

I rumors impazzano ma intanto le due dirette interessato non hanno né confermato, né smentito e il giallo della cnduzione dei Mondiali 2018 resta aperto.