Alessia Marcuzzi chi è, età, dove e quando è nata, figli, marito, vita privata, malattia, Instagram, biografia e carriera

Alessia Marcuzzi è uno dei volti noti della televisione italiana, amata dal pubblico per la sua simpatia e la sua energia. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della Marcuzzi.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è nata a Roma l’11 novembre del 1972. Ha 50 anni. E’ alta 178cm. Finite le superiori decide di frequentare la scuola Mario Riva di dizione e recitazione. Debutta giovanissima sull’emittente televisiva TeleMontecarlo come valletta di un programma calcistico e già nel 1994 entra in Rai come inviata di un programma a quiz condotto da Gigi Sabani. Sempre in quegli anni debutta come attrice e solo successivamente si trasferisce a lavorare per la concorrente Mediaset.

Marito, figli, Instagram e vita privata

A cavallo del nuovo Millennio la conduttrice ha avuto una storia d’amore con l’attuale tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, durata però pochi anni. Da questa relazione nasce il suo primo figlio, Tommaso. Alessia ha un’altra relazione con un calciatore, l’ex portiere del Chelsea Carlo Cudicini, che dura 5 anni. Si annoverano tra le relazioni importanti della nota conduttrice quelle con l’attore di Un Medico In Famiglia Pietro Sermonti e con Francesco Facchinetti, con il quale ha avuto la seconda figlia, Mia. La conduttrice si è poi sposata nel 2014 con Paolo Calabresi Marconi. Nel 2022 la coppia annuncia la loro separazione. Profilo Instagram: @alessiamarcuzzi.

Alessia Marcuzzi e la malattia

In una recente intervista al magazine Ok Salute, la Marcuzzi ha confessato di essere affetta da una malattia con cui ha imparato a convivere sin da quando era piccola, che le provoca giornate di disagio e dolore. La conduttrice ha parlato di alimentazione e ha ammesso che la sua malattia, per lei, è causa di grande sofferenza. Nell’intervista ha ammesso di mangiare molto frequentemente durante il giorno, ogni due ore. Ha anche ammesso di non seguire una dieta mirata, ma si limita semplicemente ad ascoltare il suo stomaco. In tal senso, ha rivelato che a volte sente “un’insopportabile pressione alla bocca dello stomaco che mi fa impazzire dal male”.

La carriera di Alessia Marcuzzi

Ha condotto 45 programmi TV, tra i più famosi ricordiamo i reality show Il Grande Fratello che ha visto la sua conduzione dal 2006 al 2015, così come L’Isola Dei Famosi a partire dal 2015, ovvero da quando il programma viene trasferito sulle reti Mediaset. Un altro programma di successo della showgirl è “Le Iene”.

Della carriera di attrice per il grande schermo, invece, ricordiamo “Tutti gli uomini del deficiente” del 1999, che è stato anche l’ultima pellicola che l’ha vista recitare. Per la tv, ha recitato nella serie “Carabinieri”(insieme a Roberto Farnesi, Martina Colombari, Elisabetta Canalis, Ettore Bassi) e nella sitcom “Così Fan Tutte”, in onda fino al 2012, che è stata l’ultima esperienza come attrice. Nell’estate del 2021 ha annunciato l’addio a Mediaset dopo 25 anni. Ha ricevuto anche diversi premi in carriera, come due telegatti.

