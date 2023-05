Alessia Marcuzzi, chi è la famosa conduttrice ed ex modella

Alessia Marcuzzi è una della conduttrici più amate della televisione italiana. Con un passato da modella e una carriera televisiva invidiabile, la Marcuzzi ha anche avviato il suo progetto imprenditoriale di moda Marks&Angels. Scopriamo la carriera, la vita privata e la biografia della conduttrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è nata a Roma l’11 novembre del 1972. Ha 50 anni. E’ figlia di Eugenio, di origini triestine, e Antonietta, pugliese di Roseto Valfortore in provincia di Foggia. Inizia la sua carriera televisiva a Telemontecarlo nel 1991. Sullo stesso canale nella stagione 1992/1993 conduce con Umberto Smaila il varietà Novantatré. Nel 1994 appare in Rai affiancando Gigi Sabani a Il grande gioco dell’oca su Rai 2.

Marito, figli, Instagram e vita privata

La conduttrice ha un figlio, Tommaso, nato dalla relazione (terminata nel febbraio 2004) con l’ex calciatore e attuale allenatore Simone Inzaghi, e una figlia, Mia, nata dalla relazione (terminata nell’ottobre 2012) con Francesco Facchinetti. La Marcuzzi si è sposata nel 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi nelle campagne inglesi dei Cotswolds, poco lontano da Londra. Nel 2022 annuncia la loro separazione. Seguitissima sui social, il suo profilo Instagram conta oltre 6milioni di follower: @alessiamarcuzzi.

La carriera di Alessia Marcuzzi

Nel 1995 passa a Mediaset, nella conduzione del people show Colpo di fulmine, la trasmissione che la consacra come nuovo volto di successo di Italia 1. Nel 1996 approda al Festivalbar, che condurrà fino al 2002. Nel 1997 conduce insieme a Paolo Brosio il clip show 8 mm – Prime Time. Nello stesso anno conduce Fuego! in cui collabora con Francesca Fogar. Nel 1998 torna al cinema con Il mio West, esperienza ripetuta l’anno successivo in Tutti gli uomini del deficiente. Nelle stagioni 1998/99 e 1999/2000 conduce, insieme ad Ellen Hidding e la Gialappa’s Band, Mai dire gol.

Un altro programma importante per la carriera di Alessia Marcuzzi è Le Iene, che conduce al posto di Simona Ventura a partire dal 2001. Nel 2002 e 2003, approdando su Canale 5, conduce la cerimonia di consegna del Telegatto. Tra il 2004 e il 2006 è la protagonista della serie di Canale 5 Carabinieri per tre stagioni. Prende parte nel 2005 a Scherzi a parte. A partire dal 2006, al posto di Barbara d’Urso, è la nuova conduttrice del Grande Fratello.

Nel 2015 conduce su Canale 5 la decima edizione de L’isola dei famosi affiancata dagli opinionisti Alfonso Signorini e Mara Venier. Nell’autunno 2015 conduce la quattordicesima edizione del Grande Fratello. Nel 2016 conduce l’undicesima stagione de L’isola dei famosi. Dal 30 gennaio 2017 conduce la dodicesima edizione de L’isola dei famosi, e dal 22 gennaio 2018, la tredicesima, sempre su Canale 5. Nell’autunno 2018, dopo 13 anni, torna a condurre Le Iene su Italia 1. Nel autunno 2019 conduce la seconda edizione di Temptation Island VIP. Nel 2022, dopo ventott’anni, viene annunciato il suo ritorno in Rai, dove conduce il programma Boomerissima su Rai 2

