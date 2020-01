Alessia Marcuzzi non condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi? Al suo posto…

ROMA – Alessia Marcuzzi non condurrà la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. A scriverlo è Dagospia. Non si sa chi potrebbe prendere il posto di Alessia Marcuzzi ma già nei siti specializzati circola il nome di Ilary Blasi come possibile conduttrice della prossima edizione del reality. Ora non resta che aspettare i prossimi giorni per saperne qualcosa in più.

Quali saranno quindi i progetti futuri di Alessia Marcuzzi? Ancora non è chiaro cosa farà la Marcuzzi ma qualcuno già ha fatto il suo nome per la conduzione della prossima edizione dello Show dei record. Sarà vero?

Alessia Marcuzzi si confessa: “Ho peccato e ho tradito, ma poi ho sempre lasciato”

lessia Marcuzzi in una intervista ad Alberto Dandolo su Oggi racconta la sua vita amorosa. “Sono istintiva, quando tradisco poi lascio la persona per stare con quella che mi ha fatto cedere”, ha detto la Marcuzzi.

L’intervista è schietta. La conduttrice parla di peccati, tentazioni e tradimenti, assumendosene la responsabilità: “Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere”.

Poi parla del suo concetto di fedeltà, decisamente progressista: “La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. E’ invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti”.

Parlando del rapporto di coppia, spiega di viverlo “con stomaco e pancia”: “In una storia d’amore vorrei mi mancasse sempre un po’ il terreno sotto i piedi. Quando non riesco a dare nulla per scontato. Quando le certezze non sono mai una conquista ma una continua ricerca. Forse mi piace ancora pensare, da ragazza degli anni ’80, che l’amore sia per sempre nodo alla gola, farfalle allo stomaco e percorso a ostacoli”.

Fonte: Dagospia, Oggi.