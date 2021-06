Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni. L’annuncio arriva dalla stessa conduttrice attraverso i suoi profili social e Instagram. “Prima che lo leggiate sui blog in maniera distorta” scrive la conduttrice delle Iene nell’annuncio con cui ha voluto spiegare in prima persona i motivi di questo improvviso abbandono alla rete in cui è cresciuta ed è diventata un volto della televisione italiana.

Alessia Marcuzzi: “Dopo 25 anni lascio Mediaset”

Nel suo lungo post si legge: “Voglio essere io a dirvelo. Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”.

“Non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti”

Nel post, Alessia Marcuzzi ripercorre la sua carriera in Mediaset, da Colpo di Fulmine a Fuego passando per il Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene e poi i reality, dal Grande Fratello a Temptation Island e l’Isola dei Famosi.

La Macuzzi motiva la scelta per una nuova consapevolezza di sè che avrebbe acquisito durante òa pandemia: “Credo che abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono”.

“Dopo 25 anni ho deciso di prendermi un periodo per me, perché non riuscivo più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti” conclude la presentatrice romana.