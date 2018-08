ROMA – Alessia Marcuzzi torna al timone de Le Iene. Da settembre, come anticipa “Tv Sorrisi e Canzoni”, condurrà la puntata del martedì al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La Marcuzzi aveva lasciato il programma nel 2005, dopo averlo condotto con successo per quattro anni, per dedicarsi al Grande Fratello.

La puntata della domenica sarà invece affidata a un gruppo di Iene e vedrà l’atteso ritorno di Nadia Toffa, come lei stessa ha annunciato sui social.

E’ ufficiale quindi che Ilary Blasi non sarà più al timone del programma, sarà infatti impegnata con “Il Grande Fratello Vip”, dopo un’estate di lavoro con “Balalaika” e il “Summer Festival”.