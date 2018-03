ROMA – Minigonna per Alessia Marcuzzi nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi andata in onda lunedì sera, 5 marzo.

La conduttrice era riuscita ad arrivare quasi fino a fine puntata senza incappare in “movimenti” pericolosi, ma è bastato l’ingresso in studio di Giucas Casella per farla andare incontro ad un incidente sexy.

Un abbraccio decisamente prorompente tra i due con la conduttrice che ha provato a coprirsi con la mano non appena si è resa conto dell’incidente, ma con scarsi risultati.

Giucas, dopo aver salutato anche l’amica Mara Venier, l’ex naufrago ha rivissuto la sua esperienza in Honduras attraverso una clip molto toccante, commentata al rientro in studio: “E’ stata l’isola stessa a darmi l’energia, mi sentivo come un ragazzino – spiega – quando mi sono fatto male ho cercato di nascondere il dolore, ma poi non ho resistito. Io, però, voglio tornare in Honduras”.

L’intervento dell’ex naufrago si è concluso con un divertente esperimento che ha coinvolto sia lo studio di Canale 5, sia i protagonisti del reality ancora in gioco, in collegamento dalla Palapa.