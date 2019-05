ROMA – Alessia Marcuzzi non porta la fede. Un particolare notato da molti fan della conduttrice che hanno subito pensato ad un primo sintomo di crisi matrimoniale e alcuni hanno pensato che il divorzio fosse imminente. La conduttrice si è sposata nel 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. La foto che poche ore fa la conduttrice ha postato però mostra le loro mani senza fedi. Così, a chi le domandava il perché non portasse più la fede al dito, ha risposto direttamente la conduttrice attraverso Instagram.

“Ho notato (in tv) che non porti la fede, ma so che ami follemente Paolo. Piccola curiosità, come mai?” le ha chiesto un utente. Pronta la risposta della Marcuzzi: “In realtà io sono una dimenticona e perdo sempre tutto. Quindi ogni tanto la metto, ogni tanto no. Però ti svelo una cosa: la porto sempre con me in borsa o in valigia”.

Nessuna crisi insomma, anzi sembra tutto il contrario. La foto delle loro mani che si uniscono è l’ennesima prova che le cose tra Alessia Marcuzzi e suo marito vanno a gonfie vele. (fonte INSTAGRAM)