Alessia Marcuzzi rivela: “Mio figlio mi ha bloccato sui social”

ROMA – A “Che tempo che fa” Alessia Marcuzzi ha raccontato di essere stata bloccata sui social dal figlio Tommaso (18 anni). Da Fabio Fazio Alessia Marcuzzi è andata per presentare il suo libro “In viaggio con Alessia” dove parla proprio del suo rapporto con i figli Tommaso e Mia (8 anni) avuti da Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti.

Alessia Marcuzzi, a confessarlo è stata lei stessa in diretta, ha spesso usato la geocalizzazione per monitorare gli spostamenti del giovane Tommaso. Cosa che, e come non dargli ragione, ha dato fastidio e non poco al figlio. Tanto che alla fine il povero Tommaso ha deciso di bloccare la madre.

Solo qualche giorno fa, sempre sui social, la Marcuzzi aveva scritto un lungo post per il diciottesimo compleanno del figlio:

“Oggi ne compi 18, stai facendo le tue esperienze di studio e di vita un po’ lontano da me e mi manchi tanto, ma la verità è che non posso che essere più felice e orgogliosa del ragazzo simpatico, dolce, intelligente e gigante che vedo davanti a me stamattina. Noi siamo cresciuti insieme Tommy e tu sei e sarai per sempre l’uomo della mia vita. Love u so much”. Fonte: Che tempo che fa.