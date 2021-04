Alessia Marcuzzi salta Le Iene del 13 aprile. Chi è Paolo Calabresi Marconi, il marito positivo al Covid

Alessia Marcuzzi salta le Iene di martedì 13 aprile: “Mio marito è positivo al tampone molecolare per il Covid, resto a casa”.

E’ stata la stessa conduttrice ad annunciarlo con una storia su Instagram: “Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito auto isolato e per ora sta bene. Io sono fortunatamente risultata negativa e ho già effettuato due tamponi molecolari”.

“Ma come da protocollo sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli”, scrive ancora Alessia Marcuzzi nella storia Instagram. “Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, non potrò essere presente a Le Iene che comunque seguirò da casa. Un bacio a tutti”.

Chi è Paolo Calabresi Marconi, marito di Alessia Marcuzzi

Paolo Calabresi Marconi è il marito di Alessia Marcuzzi dal 2014. Produttore televisivo, cinematografico ed imprenditore italiano, di lui non si sa molto.

Del loro incontro, la conduttrice aveva raccontato in una intervista: “Io e Paolo ci siamo visti per la prima volta a Roma, eravamo molto piccoli, avevamo secondo me ventuno o ventidue anni…Ogni volta che ci incontravamo per Roma lui era fidanzato ed io ero fidanzata. Dopodiché, quando eravamo tutti e due single ci siamo rincontrati, ma ci siamo rincontrati over quaranta”.