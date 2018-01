ROMA – Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin si sfidano nella gara degli esercizi snodabili: ma entrambe finiscono per terra. E’ successo durante l’ultima puntata di Verissimo. La conduttrice (Toffanin) ha sfidato la presentatrice dell’Isola dei Famosi a far vedere in tv uno di quegli esercizi che ama tanto postare su Instagram. Clicca qui per vedere il video integrale della loro esibizione.

Alessia Marcuzzi a Verissimo ha presentato l’edizione dell’Isola dei Famosi che sta per cominciare (e che lei ancora una volta presenterà). Clicca qui per vedere l’intervista integrale di Silvia Toffanin.

La Marcuzzi ha cominciato da una delle novità più rilevanti della stagione: “Una settimana prima – spiega Marcuzzi – succede di tutto, i primi inciuci nascono in albergo quando non si è ancora davanti alle telecamere”. Questa è una delle novità di questa edizione, oltre alla “scatola degli imprevisti” che, a detta della conduttrice, renderà l’Isola “molto alla Lost”. E davanti alla domanda della Toffanin su quali inciuci sveleranno queste riprese nascoste, la Marcuzzi ha risposto con un eloquente sorriso malizioso che vale più di mille risposte.

Ma non è tutto qui, perché la Marcuzzi ha parlato anche dei misteri che contrassegneranno l’edizione. L’isola sarebbe popolata dai fantasmi. I concorrenti di altre versioni del reality hanno percepito la presenza di una ragazza. Il sensitivo Craig Warwick, ignaro della leggenda, avrebbe già sognato il fantasma.