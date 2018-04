ROMA – Incidente osé per Alessia Marcuzzi durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi: balla dirty dancing con Stefano De Martino, ma la gonna cortissima la tradisce.

La conduttrice con indosso un vestitino cortissimo si esibisce con l’inviato e ballerino De Martino nella presa dell’angelo del famoso film dirty dancing.

La Marcuzzi però dimentica di indossare quella gonna così corta il dirty diventa presto trash: la gonna si solleva e la conduttrice rimane col sedere scoperto in diretta televisiva per un risultato decisamente bollente e le risate del pubblico in studio.