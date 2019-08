ROMA – Alessia Marcuzzi tornerà in tv a settembre con temptation Island Vip. In attesa di vederla al timone della trasmissione Mediaset, la conduttrice romana ha raccontato ad Alberto Dandolo di Oggi un evento molto particolare della sua infanzia: quando era ancora una bambina assistette all’avvistamento di un oggetto volante non identificato.

“A cinque anni ho avuto un’esperienza paranormale”, ha raccontato la Marcuzzi. “Sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri. Ero sul litorale romano, d’estate, e ho visto gli Ufo. Un’esperienza forte”. Alessia Marcuzzi aveva già parlato in passato di questa curiosa esperienza. Questa volta però si è spinta nei dettagli: “Ero con la mia bisnonna al mare e vidi una specie di enorme disco volante luminoso attraverso il vetro della finestra”.

La vicenda, a quanto pare, non coinvolse solo la Marcuzzi: “Nonostante un noto ufologo avesse poi riferito come tra Anzio e Nettuno, a metà degli Anni 70, fosse stato segnalato più di un avvistamento, la storia iniziò ad essere romanzata e nel tempo è diventata una gag. Ma mi creda, io gli Ufo penso di averli davvero visti”.

La seconda edizione di Temptation Island Vip andrà in onda a settembre, dopo la stagione d’esordio condotta da Simona Ventura ora passata in Rai. Manca ancora l’ufficializzazione delle coppie, anche se dovrebbero essersi quasi sicuramente Natalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Alex Belli e Delia Duran, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi.

