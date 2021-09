La Rai starebbe corteggiando Alessia Marcuzzi dopo il suo addio a Mediaset, per affidarle un nuovo programma dopo un ingresso “spot”. A svelare il retroscena è Oggi, il magazine diretto da Umberto Brindani.

Alessia Marcuzzi, futuro in Rai: il retroscena di Oggi

“I soliti ben informati sostengono che il futuro di Alessia Marcuzzi sia in Rai” scrive il settimanale. Che poi aggiunge più particolari: “Parlano di un ingresso spot e poi di un programma tutto suo”. L’ingresso cosiddetto ‘spot’ potrebbe essere in diverse trasmissioni oppure da Ballando con le Stelle. Milly Carlucci avrebbe infatti provato a sondare il terreno per averla nel cast. Ma la trattativa non sarebbe semplice. E’ più probabile che se l’affare dovesse andare in porto, ci sarebbe l’ingaggio della Marcuzzi come ballerina per una notte e non come concorrente fissa.

Ingresso spot e poi un programma tutto suo: le possibilità

Un’altra possibilità è quella di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con il quale la conduttrice ha un rapporto di amicizia. Oggi parla anche del Festival di Sanremo con Amadeus che sta fiutando la possibilità di avere Alessia Marcuzzi nel suo team. Infine il settimanale svela come di recente la Marcuzzi pare abbia rifiutato un’offerta fattale pervenire da La7 che le avrebbe proposto un impegno in un nuovo programma nel preserale.