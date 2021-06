Alessia Morani, chi è: carriera, marito, figli, malattia della deputata Pd ospite della puntata odierna del nuovo programma d’informazione “Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi e che andrà in onda ogni mercoledì. L’appuntamento è per le 21:20 circa su Rete 4.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Alessia Morani

Alessia Morani è nata il 3 Gennaio 1976 a Sassocorvaro in provincia di Pesaro Urbino ed ha 45 anni. Non si hanno informazioni sulla sua altezza.

Fidanzato e figli: la vita privata di Alessia Morani

Su Alessia Morani non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. La deputata Pd non ha figli. Di lei si sa che le piace viaggiare e che adora Parigi. Ha una passione verso le borse Gucci e per gli U2.

Alessia Morani, carriera professionale, profilo Instagram

Alessia Morani volge la pratica professionale presso lo studio legale dell’avvocato Michele Ambrosini. È iscritta all’ordine degli avvocati di Urbino dal 2006, presso il cui foro svolge la professione di avvocato civilista, nello specifico matrimonialista. Dal 2009 al 2013 è membro del Cda di Pesaro Studi, Fano Ateneo e Fondazione Occhialini. Dal 2015 diventa blogger per l’Huffington Post. Questo il suo profilo Instagram dove conta circa 15mila follower.

Alessia Morani, carriera politica

Alessia Morani inizia la sua carriera politica a soli 19 anni militando nella sinistra giovanile di Pesaro e Urbino. Ricopre diversi ruoli di responsabilità fino a quando nel 2006 non entra nel consiglio nazionale dei Democratici di Sinistra. La sua carriera arriva a una svolta nel 2007 quando viene nominata membro dell’assemblea regionale e provinciale delle Marche del partito Democratico.

Nel 2013 Matteo Renzi, all’epoca segretario del Pd la nota e la fa diventare responsabile della giustizia all’interno del partito. Partecipa alle elezioni del febbraio 2013 e viene eletta deputata della Repubblica: alle ultime elezioni del 2018 riesce nuovamente ad essere rieletta e il 13 settembre del 2019 viene nominata Sottosegretario allo Sviluppo Economico del Conte II. La sua nomina non viene riconfermata nel Governo Draghi.

Alessia Morani, la confessione da Giletti: “Ho avuto la leucemia”

Lo scorso aprile, durante la trasmissione “Non è l’arena” di Giletti su La7, durante un dibattito tra lei e Gianluigi Paragone sulle misure restrittive anti Covid, la deputata del Pd prende la parola e annuncia: “Ho avuto la leucemia. Sono guarita ma è una malattia terribile, anche se le speranze di guarigione grazie alla medicina sono sempre più alte. So che molte persone che si ammalano di cancro non ne parlano per pudore o per paura. Io ne parlo per dare coraggio, per infondere fiducia nella medicina. La leucemia ti costringe all’isolamento: hai le difese immunitarie a zero e un banale raffreddore ti può uccidere. In questo credo di aver sperimentato la sensazione che provano i malati di Covid quando sono ricoverati”.