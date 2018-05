ROMA – Continua il flirt tra Matteo Gentili e Alessia Prete. Ma lei ogni tanto lo punzecchia. Come martedì 29 maggio, quando si è lasciata scappare una amara battuta:

I due giovani concorrenti del Grande Fratello sono inseparabili da settimane e probabilmente continueranno questa loro storia anche fuori dalla Casa. Ma non mancano di stuzzicarsi a vicenda.

Ieri la ventenne di Volvera ha portato il caffè ad un assonnato Matteo, che l’ha rifiutato. A quel punto gli ha detto: “Mi hai usata per un mese, ora non ti servo più”.

Alessia e Matteo sono tra i finalisti della quindicesima edizione del Grande Fratello. Dopo l’eliminazione di Danilo Aquino e Filippo Contri, si contenderanno il premio finale Alessia, Matteo, Simone Coccia Colaiuta e Lucia Orlando. A loro si aggiungerà uno tra Veronica Satti e Alberto Mezzetti, che si giocano l’ultimo posto disponibile per la finale con il televoto aperto per tutta la settimana. Lunedì 4 giugno, alle 21:40 su Canale5, la finalissima.