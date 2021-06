Chi è Alessia Rotta: figli, marito, dove vive, età e carriera della giornalista e parlamentare del Pd. Alessia Rotta è tra gli ospiti della puntata di giovedì 3 giugno a Dritto e Rovescio, il talk politico e d’attualità condotto da Paolo Del Debbio, in onda dalle 21.25 su Rete 4.

Dove e quando è nata, età, studi: la biografia di Alessia Rotta

Classe 1975, Alessia Rotta nasce il 12 settembre, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Tregnago, in provincia di Verona.

Dopo la maturità classica al Liceo ginnasio statale Scipione Maffei di Verona, si laurea in Scienze della comunicazione all’Università di Bologna con Umberto Eco.

Dal 2004 lavora come giornalista presso la rete locale veronese Telearena. Dal 2006 è giornalista professionista, iscritta all’Ordine dei giornalisti.

Attualmente sta per concludere un dottorato in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli studi di Verona. Nell’ambito di tali studi ha effettuato indagini e specifiche ricerche sulle opere, idee e pensieri di Adriano Olivetti e sulle tematiche a lui care dell’impresa, del lavoro e del benessere organizzativo.

Marito, figli: la vita privata di Alessia Rotta

Della vita privata di Alessia Rotta non trapela alcuna notizia. Non è noto se la deputata sia sposata, fidanzata o se abbia figli.

Alessia Rotta, l’attività politica

Dal dicembre 2012, Alessia Rotta ha deciso di entrare in politica e ha accolto l’invito di un gruppo di amici e giovani militanti del PD, cittadini e rappresentanti della società civile di partecipare alle primarie del Partito democratico per la scelta dei candidati alle Politiche dell’anno successivo. Con 2409 voti è risultata la donna più votata a Verona e provincia.



Alle elezioni del febbraio 2013, è stata eletta deputata entrando a far parte della XVII Legislatura della Repubblica Italiana.



Dal 7 maggio 2013 al 14 marzo 2014 è stata membro della IX Commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, dal 14 marzo 2014 è membro della XI Commissione permanente (lavoro pubblico e privato).



Nel giugno 2013 è stata eletta all’interno del Comitato Direttivo dei Deputati del Partito democratico, organo di indirizzo politico sulle materie all’ordine del giorno e a supporto dell’Ufficio di Presidenza del Pd nell’attuazione degli orientamenti del Gruppo parlamentare.



Domenica 15 dicembre 2013, durante l’Assemblea Nazionale Pd che ha proclamato Matteo Renzi nuovo Segretario del Pd, è stata nominata membro della Direzione Nazionale del Pd.



Dal 16 settembre 2014 al giugno 2017 è stata membro della Segreteria nazionale Pd.

Alle politiche del 2018 è stata rieletta deputata ed è vice-capogruppo del Pd alla Camera.