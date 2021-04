Alessia Ventura mamma a 41 anni. La conduttrice e il compagno Gabriele Schembari hanno avuto una figlia. La bambina si chiama Ginevra ed è nata poco dopo la mezzanotte del 27 aprile 2021.

Alessia Ventura mamma. E’ nata Ginevra, l’annuncio via social

L’annuncio è arrivato via social. Alessi ha scritto: “27•04•2021, 00.16 è nata la nostra cucciola Benvenuta al mondo Amore mio!! Siamo pazzi di te Ginevra. L’emozione più bella della nostra vita!”. Il messaggio è accompagnato da una foto che mostra parte del volto della piccolina e le mani dei suoi genitori.

La showgirl torinese è legata dal 2019 con Gabriele Schembari. La dolce attesa era stata annunciata nei primi mesi del 2021. “Ti aspettiamo Amore. Buon 2021!” aveva comunicato la coppia. La foto era accompagnata da un fiocchetto rosa che lasciava intendere si trattasse di una femminuccia.

Chi è Alessia Ventura

La showgirl torinese (nessuna parentela con Simona Ventura) ha 41 anni ed è la cugina di Luca Argentero. Dopo essere stata per molto tempo affianco del calciatore Pippo Inzaghi ha ritrovato la serenità accanto a Gabriele Schembari. Di lui si sa molto poco: è un imprenditore siciliano ed è già padre di un bambino di undici anni avuto da una precedente relazione.

Alessia Ventura e il Covid in gravidanza

Alessia Ventura ha raccontato di aver contratto il coronavirus a gravidanza già inoltrata ed ha raccontato di aver avuto molta paura per la sua bambina: “Io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari, ha raccontato.

La malattia, fortunatamente, è andata via da sola senza grandi conseguenze. Ancora la Ventura: “Il coronavirus se ne è andato via da solo, ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto”. Anche il suo compagno è risultato positivo.

La coppia ha deciso di vivere l’isolamento a Ragusa. Qui Gabriele è nato. L’imprenditore, qui gestisce un servizio di noleggio auto. Per questa ragione, Alessia e Gabriele hanno deciso di vivere in Sicilia.