Alessio Boni chi è, fidanzata Nina Verdelli, figlio, età, altezza, vita privata, Instagram, malattia

Alessio Boni chi è l’attore protagonista della serie Rai La compagnia del Cigno? Vita privata di Alessio Boni: la fidanzata Nina Verdelli, il figlio, età, altezza, vita privata. Andiamo a scoprirlo più da vicino.

Alessio Boni chi è, età, altezza, famiglia, origini

Alessio Boni è nato a Sarnico (provincia di Bergamo) il 4 luglio 1966. Allo stato attuale la sua età è di 54 anni, è del segno del Cancro e la sua altezza è di 1,79 metri.

La famiglia dell’attore è dunque originaria della località nnei pressi del lago d’Iseo. Alessio è secondo di tre figli. Suo padre è un artigiano e sua madre casalinga. A soli 14 anni inizia a lavorare con il padre come piastrellista a Villongo. Successivamente si arruola nella Polizia di Stato, dove resterà per un anno e mezzo circa.

A 20 anni parte per San Diego in California. Negli Stati Uniti sbarca il lunario come cameriere, pizzaiolo, pony express e baby sitter. Una volta rientrato in Italia, ha fatto l’animatore per un villaggio turistico. A cavallo tra anni Ottanta e Novanta intraprende finalmente la carriera di attore.

Alessio Boni, fidanzata Nina Verdelli, figlio Lorenzo, suocero Carlo Verdelli

La fidanzata di Alessio Boni è Nina Verdelli, una giornalista più giovane di lui di 18 anni. Il 22 marzo 2020 dalla loro relazione è nato il figlio Lorenzo Boni. Nina Verdelli è una figlia d’arte. Suo padre Carlo Verdelli è stato direttore de La Gazzetta dello Sport e La Repubblica, oltre che dei settimanali Sette e Vanity Fair. Anche la mamma di Nina, Cipriana Dall’Orto, è stata direttrice di Donna Moderna.

Alessio Boni e la malattia d’amore

Alessio Boni ha raccontato di aver sofferto per amore, e che quel dolore si era praticamente trasformato in malattia. “In quei mesi non piangevo. Seguivo con la mente il feretro della passione più devastante della mia vita. Me ne stavo annichilito, malato nell’anima, la rabbia che montava dentro e non riusciva a diventare lacrime. Lei era l’essenza del piacere e il mio veleno, era la mia ossessione”.

“E’ stata una storia d’amore devastante, di cui non ho mai parlato, un’ossessione. E io ho sofferto tanto, a lungo. Non riuscivo a lavorare, non uscivo più. Finché, dagli occhi di mia madre, ho capito che il mio equilibrio era in pericolo”.

Alessio Boni Instagram

Alessio Boni ha un profilo ufficiale di Instagram. Sui social network posta soprattutto momenti della propria vita professionale, ma non disdegna di regalare anche momenti della sua vita privata.