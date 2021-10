Alessio Sakara chi è, età, dove e quando è nato, Adele, Raffaella Mennoia, figli, vita privata, Tú sí que vales, curiosità, biografia e carriera

Alessio Sakara chi è, età, dove e quando è nato, Adele, Raffaella Mennoia, figli, vita privata, Tú sí que vales, Instagram, curiosità, biografia e carriera. L’artista marziale Alessio Sakara, conduttore di Tú sí que vales, è ospite oggi 9 ottobre del programma di Canale 5 Verissimo. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nato, età, biografia di Alessio Sakara

Alessio Sakara è nato a Roma il 2 settembre del 1981. Ha 40 anni. Cresce a Pomezia, in provincia di Roma. A cinque anni inizia a giocare a calcio e all’età di 11 anni comincia a praticare la boxe. Abbandona il calcio per dedicarsi completamente al pugilato, disputando il suo primo torneo nel quale vince la medaglia d’oro. Dopo tre vittorie consecutive al campionato pugilistico regionale arriva al titolo italiano. A causa delle ristrettezze economiche è costretto ad abbandonare il pugilato per iniziare a lavorare. Nonostante questo in una palestra vicino casa pratica il Sanda e riesce a conquistare il titolo italiano professionisti e arriva secondo ai mondiali.

Adele, Raffaella Mennoia, figli, curiosità, Instagram, vita privata di Alessio Sakara

Sakara si sposa con Adele nel 2012. La coppia ha due figli, Marcus Valerian e Leonidas Valerian. Adele e Alessio si separano nel 2018 e l’artista marziale si lega all’autrice televisiva Raffaella Mennoia.

A 18 anni Sakara decide di partire per la Colombia, dove disputa 4 match di boxe. Totalizza quattro vittorie e una sola sconfitta. Profilo Instagram: alessiosakaraofficial.

Arti marziali e televisione: la carriera di Alessio Sakara

Sakara combatte nella divisione dei pesi mediomassimi nella federazione statunitense Bellator MMA. Dal 2005 al 2013 è stato il primo italiano a gareggiare nella promozione statunitense UFC. A inizio carriera Sakara ha lottato in eventi di alcune organizzazioni di rilievo nazionale e continentale come Resa dei Conti, la britannica Cage Warriors, la russa M-1 Global e la brasiliana Jungle Fight. Per il sito specializzato FightMatrix.com, Sakara è il trentacinquesimo mediomassimo più forte al mondo. Vanta inoltre un record da pugile professionista di otto vittorie e una sconfitta.

Sakara vanta anche una carriera televisiva, iniziata come concorrente di Pechino Express e portata avanti con la conduzione, al fianco di Belén Rodriguez e Martin Castrogiovanni, del programma di Canale 5 Tú sí que vales.