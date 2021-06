Alex Belli chi è, età, altezza, moglie, figli, Delia Duran, Mila Suarez, Katarina Raniakova, vita privata

Chi è Alex Belli, età, altezza, moglie, figli, Delia Duran, Mila Suarez, Katarina Raniakova, vita privata. Alex Belli infatti è tra gli ospiti di Game of Games – Gioco Loco, il programma condotto da Simona Ventura e in onda ogni martedì sera su Rai Due in prima serata.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Alex Belli

Alex Belli, il cui vero nome è Alessandro Gabelli, è nato a Parma il 22 dicembre del 1982 e ha 39 anni di età. E’ un attore e modello italiano, principalmente noto per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine. Alex Belli ha una altezza di 184 centimetri.

Primo di quattro figli maschi nasce e cresce a Parma dove la famiglia gestisce un allevamento di cavalli. Appassionato pianista, agli studi da geometra affianca quelli in Composizione musicale e Canto recitativo al Conservatorio di Musica Arrigo Boito, diplomandosi. Impara anche a suonare vari strumenti di musica rock e pop, e per un breve periodo lavora da speaker radiofonico.

Moglie, figli e vita privata di Alex Belli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alex Belli nel 2013 sposa la modella slovacca Katarina Raniakova, con cui si separa ufficialmente nel 2017. Nel 2017 inizia una relazione con la modella marocchina Mila Suarez. La relazione termina dopo due anni, nel 2019. Subito dopo essersi lasciato con la modella marocchina, inizia una relazione con la modella e attrice venezuelana Delia Duran. Alex Belli al momento non ha figli.

Nel settembre 2012 ha prodotto e girato un film uscito nelle sale cinematografiche l’11 aprile 2013 con il titolo di Un’insolita vendemmia. Nell’inverno 2015 Alex Belli è uno dei concorrenti della decima edizione del reality L’isola dei famosi. Viene eliminato in semifinale prima contro Valerio Scanu con l’86% dei voti e poi nello spareggio con Rocco Siffredi con il 31% dei voti.

Alex Belli da giovane

Desideroso di lavorare in radio, Alex Belli nel 2001 giunge a Milano, abitando in corso Como con alcuni amici. Non trova però sbocchi lavorativi e in sei mesi spende i suoi risparmi, soprattutto frequentando la discoteca Casablanca. Notato da un booker della The Fashion Model Management, inizia a fare casting, sfilando per la prima volta per Gianfranco Ferré. Viene in seguito scelto personalmente da Giorgio Armani.