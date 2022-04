Alex Belli chi è, età, altezza, peso, dove vive, moglie, figli, madre, padre, fratelli, Instagram, vita privata. Attore (celebre la sua partecipazione a Cento Vetrine) e ormai anche personaggio fisso di reality show e delle pagine di gossip, andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, vero nome, la biografia di Alex Belli

Alex Belli, vero nome Alessandro Gabelli, è nato a Parma il 22 dicembre 1982. Allo stato attuale ha dunque 39 anni. E’ del segno zodiacale del Capricorno. E’ alto 184 centimetri e il suo peso forma si attesta intorno ai 77 chili.

Madre, padre, fratelli, la famiglia di Alex Belli

E’ il primo di quattro figli maschi e la sua famiglia di origine a Parma gestisce un allevamento di cavalli. Gli altri fratelli si chiamano Francesco, Luca e Michele. Suo padre è Roberto Gabelli, mentre di sua madre non sappiamo niente (a parte che si è separata dall’ex marito).

Mentre studia da geometra si appassiona al pianoforte e a composizione musicale e canto recitativo. Si diploma al Conservatorio di Musica Arrigo Boito.

Per un breve periodo lavora come speaker radiofonico a Milano. Viene notato da un booker della The Fashion Model Management e inizia a sfilare per Gianfranco Ferré e Giorgio Armani.

Nel 2007 a Milano apre il suo studio da fotografo e videomaker, AxB Production.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, la vita privata di Alex Belli

Alex Belli si è sposato nel 2013 con la modella slovacca Katarina Raniakova. I due si sono separati quattro anni dopo. Tra i motivi che hanno portato alla rottura ci sarebbero stati i tradimenti di lui.

Quell’anno Belli si lega alla modella marocchina Mila Suarez, con la quale ha una relazione fino al 2019. Quindi Belli inizia una relazione con la modella e attrice venezuelana Delia Duran. I due si sposano nel 2021. Attualmente vivono a Milano, in una casa lussuosa che spesso viene mostrata sui social. Alex ha un profilo ufficiale molto seguito su Instagram.

Il debutto a teatro e in tv

Parallelamente all’attività di modello, inizia a lavorare anche come attore. A teatro recita nel musical La Surprise de l’amour e nel 2009 affianca Claudia Gerini in uno spot per la compagnia telefonica 3.

Dal 2010 è nel cast fisso della soap opera CentoVetrine. Nel 2012 partecipa come concorrente al talent show Ballando con le stelle e nel 2015 è uno dei concorrenti del reality L’isola dei famosi.

Nel 2021 è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.