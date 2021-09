Alex Belli chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, Delia Duran, Katarina Raniakova, Mila Suarez, vita privata, Grande Fratello Vip, CentoVetrine, Instagram, biografia e carriera. L’attore e modello Alex Belli è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nato, età, vero nome, Instagram, biografia di Alex Belli

Alex Belli, pseudonimo di Alessandro Gabelli, è nato a Parma il 22 dicembre del 1982. Ha 38 anni. E’ il primo di quattro figli maschi e a Parma la famiglia gestisce un allevamento di cavalli. Si appassiona al pianoforte affiancando gli studi da geometra a quelli di composizione musicale e canto recitativo. Si diploma al Conservatorio di Musica Arrigo Boito. Per un breve periodo lavora da speaker radiofonico trasferendosi nel 2001 a Milano. Non riesce a trovare sbocchi lavorativi ma viene notato da un booker della The Fashion Model Management. Inizia così a fare casting, sfilando per la prima volta per Gianfranco Ferré e successivamente viene scelto da Giorgio Armani. Profilo Instagram: alexbelli.

Delia Duran, Katarina Raniakova, Mila Suarez: vita privata di Alex Belli

L’attore di sposa con la modella slovacca Katarina Raniakova nel 2013. I due si sono conosciuti nello showroom di Roberto Cavalli. Si separano nel 2017 e sembra che uno dei motivi sia stata l’infedeltà di Belli. “Sì, l’ho tradita. Voglio spiegare però che questo è già stato superato nel rapporto con Katarina”, dichiara lui dopo aver partecipato al reality L’isola dei famosi.

L’attore si lega, nel 2017, alla modella marocchina Mila Suarez. La loro storia termina nel 2019. Dopo la relazione con la Suarez, Belli ne inizia una con la modella e attrice venezuelana Delia Duran. Si sposano nel 2021.

CentoVetrine, L’isola dei famosi, Grande Fratello Vip: la carriera di Alex Belli

Belli inizia la sua carriera da modello sfilando in diverse città del mondo come New York, Londra e Parigi, per Giorgio Armani e altre griffe di moda. A Milano, nel 2007, apre il suo studio da fotografo e videomaker, AxB Production. Parallelamente all’attività di modello, Belli inizia a lavorare anche come attore. A teatro recita nel musical La Surprise de l’amour e nel 2009 affianca Claudia Gerini in uno spot per la compagnia telefonica 3.

Dal 2010 è nel cast fisso della soap opera CentoVetrine, interpretando il ruolo di Jacopo Castelli. Due anni dopo partecipa come concorrente al talent show Ballando con le stelle e nel 2015 è uno dei concorrenti del reality L’isola dei famosi.

Nel 2021 è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.