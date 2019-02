ROMA – Alex Belli convocato in questura a Sanremo. L’attore noto soprattutto per il suo ruolo nella fiction Cento Vetrine è apparso in un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui sfreccia a 111 km orari a bordo di una Lamborghini per le strade del centro di Sanremo, proprio in concomitanza con i giorni del Festival.

Il video, che Alex Belli ha pubblicato sul suo profilo Instagram sotto forma di storie, mostra l’attore in compagnia della fidanzata, salire a bordo dell’auto sportiva e spingere sull’acceleratore.

Il comportamento alla guida è stato subito notato dagli utenti dei social. Tanti i commenti di chi chiede il ritiro della patente per Alex Belli, che ha poi cancellato i video compromettenti dalle sue storie su Instagram quando era ormai troppo tardi. Ora saranno le autorità di Sanremo a decidere quale sarà la conseguenza della sua guida.