Alex Schwazer chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, doping, Grande Fratello, biografia e carriera

Alex Schwazer è un marciatore ed ex campione olimpico, le cui vicende sportive hanno interessato l’opinione pubblica non solo per le imprese sportive ma anche per i fatti che lo hanno coinvolto nel mondo del doping. L’atleta è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, in onda in prima serata su Canale 5 dall’11 settembre. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’atleta.

Dove e quando è nato, età, biografia di Alex Schwazer

Alex Schwazer è nato il 26 dicembre del 1984 a Vipiteno (Bolzano). Ha 38 anni. Alex ha un fratello, Oliver. Prima di dedicarsi definitivamente alla marcia, Schwazer a 15 anni praticava già ciclismo e atletica leggera. Per un periodo, fino al 2012, gareggia per il Centro Sportivo Carabinieri allenato dal tecnico Michele Didoni.

Moglie, figli, dove vive e vita privata

Dal 2007 al 2012, l’atleta ha avuto una relazione sentimentale con la pattinatrice Carolina Kostner. “L’amavo ma non ne sapevo nulla… Poi si è rotta la fiducia e non siamo riusciti a ricucire il rapporto”, ha dichiarato la Kostner in merito alla questione doping di Schwazer. Dal 2016 ha iniziato a frequentare Kathrin Freund, con la quale si è sposato il 7 settembre 2019. La coppia ha due figli, Noah e Ida. L’atleta vive a Racines, in Trentino-Alto Adige.

L’atleta non ha profili social ufficiali.

Dal successo al doping: la carriera di Alex Schwazer

Il momento più alto della carriera di Schwazer è quello della medaglia d’oro nella 50 km ai Giochi olimpici di Pechino 2008. Nel 2012, però, durante un controllo antidoping, viene annunciata la sua positività all’eritropoietina ricombinante e la conseguente squalifica dai Giochi olimpici. Viene poi sospeso dal CONI e dall’Arma dei Carabinieri.

L’atleta torna poi nel 2016 e, scontata la squalifica, esordisce in gara nella marcia 50 km in maglia azzurra in occasione dei campionati del mondo a squadre di marcia. Si qualifica quindi per i Giochi olimpici di Rio de Janeiro. Ma per la seconda volta l’atleta risulta posivito ad un test antidoping. Nel 2021 il Tribunale di Bolzano ha archiviato alcune delle accuse nei suoi confronti, ma l’atleta resta squalificato fino al 2024.

Nel 2021, Schwazer pubblica la sua autobiografia, Dopo il traguardo, in cui racconta la sua vita sportiva e i fatti di doping che lo hanno coinvolto: “Ero un tossico, andavo in Turchia per doparmi. Innsbruck-Vienna, Vienna-Antalya. Ragionavo già da tossico. O meglio, sragionavo”.

Nel 2022 partecipa al programma Pechino Express e nel 2023 è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello.

