Alexis Arts chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, mago illusionista, Guinness dei primati, Facebook. L’illusionista Alexis Arts è ospite questa sera 22 giugno del programma Stasera con Uccio. Il programma di Uccio De Santis è in onda in seconda serata su Rai2 dalle 23:00.

Dove e quando è nato, età, vero nome, Facebook, biografia di Alexis Arts

Alexis Arts, pseudonimo di Danilo Audiello, è nato il 5 maggio del 1986 a Foggia. Ha 35 anni. Suo padre è un illusionista e ingegnere, dal quale Arts ha appreso molte abilità magiche fin da piccolo. Mostra una forte attitudine per la matematica, abilità che lo ha aiutato per inventare le sue illusioni originali e le sue acrobazie mentali. Inizia la sua carriera di attore teatrale a cinque anni, recitando per due anni al fianco di Tato Russo. Studia danza classica. Si laurea con il massimo dei voti in economia presso l’Università degli Studi di Foggia e completa con successo i suoi studi di con un Dottorato di Filosofia in Economia. Riguardo la sua vita privata non si hanno informazioni. Profilo Facebook: Alexis Arts.

La carriera di Alexis Arts

Lavora come direttore creativo per il musical di successo Aladin, con la musica dei Pooh. I suoi compiti includono anche lo sviluppo di effetti speciali per lo spettacolo. Altro adattamento teatrale su cui Arts ha lavorato è Ben 10 The Musical di Cartoon Network. Ha anche sviluppato effetti speciali sul palco come direttore creativo per il tour mondiale del cantante italiano Gigi D’Alessio.

Nel 2015, al festival internazionale di Les Mandrakes d’Or a Parigi, Arts ha ricevuto l’equivalente del premio Oscar per il mondo della magia presentando la sua Trilogia: uno spettacolo di crimine, passione e mistero.

Guinness dei primati

Il primo record di Alexis è stato battuto nel 2009, quando si è esibito elaborando alcune delle famose acrobazie di Harry Houdini. Arts è sfuggito alle manette in 2,16 secondi. Nel 2014 ha battuto di nuovo il record, scappando questa volta in 0,91 secondi da un paio di manette a doppia chiusura.

Nel 2009, durante lo spettacolo d’Arte allo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia, Alexis è appeso a testa in giù da una grande altezza con una corda in fiamme. E’ sfuggito alla camicia di forza in 10,54 secondi, ripetendo la performance a Las Vegas. Nel 2014 Alexis ha battuto di nuovo questo record, 2,84 secondi.

Nella prestigiosa biblioteca dell’Università di Cambridge, Alexis ha sfidato due ricercatori a un test di libri per mentalisti, invitandoli a scegliere una frase a caso tra la collezione di 5000 libri della sala delle collezioni rare di Keynes. La rivelazione di quella frase ha infranto il Guinness World record del più grande test Mentalist Mnemonics Book.