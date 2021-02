La sera di oggi, lunedì 1 febbraio, come di consueto andrà in onda il Grande Fratello Vip. Ecco chi è il conduttore Alfonso Signorini che quest’anno conduce per la seconda stagione del Grande Fratello Vip, la trasmissione di punta di Canale 5.

Alfonso Signorini, chi è il conduttore del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini è un giornalista ed è direttore della rivista “Chi”. Il suo soprannome è “il re del gossip“. Opinionista e conduttore, è nato il 7 Aprile 1964 ed ha 56 Anni.

Signorini è alto 1 metro e 77 centimetri e pesa 70 kg. Il suo segno zodiacale è l’ariete.

Signorini nasce a Cormano, un paese vicino Milano, da una famiglia umile. Il padre fa l’impiegato, la madre casalinga. Dopo il liceo si iscrive all’Università Cattolica di Milano dove si laurea in Lettere Classiche con una specializzazione in Filologia Medievale e Umanistica.

Grazie alle lezioni di pianoforte conseguirà il diploma al conservatorio. Dopo la laurea diventa docente di latino e greco presso il liceo gesuita Leone XXIII di Milano prima di scegliere la carriera giornalistica.

Alfonso Signorini, la storia d’amore con Paolo Garimberti

Il conduttore del “Grande Fratello Vip” è dichiaratamente gay. Il coming out è arrivato circa 30 anni fa. In passato è stato però fidanzato, per cinque mesi, con Valeria Marini.

Alfonso Signorini è stato fidanzato per dieci anni con Paolo Galimberti, noto imprenditore e Vice Presidente Tesoriere di Forza Italia in Lombardia. Ora però, nella vita del conduttore sembra esserci una nuova fiamma la cui identità non è stata resa nota.

Alfonso Signorini, la malattia e la carriera

Il conduttore del Gf Vip si è ammalato di leucemia mieloide ed è guarito grazie a una diagnosi precoce e a un ciclo di chemioterapia.

Oltre a giornalista, Alfonso Signorini è conduttore e opinionista della tv. La sua prima esperienza giornalistica è con la Provincia di Como prima di passare a Panorama e a Chi.

Qui, nel 2006 diventa direttore responsabile. Inoltre dal 2008 al 2012 è direttore editoriale di Tv Sorrisi e Canzoni. Nel 2013, insieme a Fiammetta Cicogna conduce il “Forever Together Summer Show” su Italia 1.

Alfonso ha lavorato anche in radio, precisamente su Radio MonteCarlo dove ha condotto Alfonso Signorini Show. Il suo esordio in tv è avvenuto a Chiambretti C’é nel 2002, qui inizia la sua carriera di opinionista al Grande Fratello Vip, a L’Isola dei Famosi, ecc.

Alfonso Signorini inoltre è docente di interpretazione e analisi del testo nella scuola di Amici.