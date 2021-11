Alfonso Signorini e la frase sull’aborto al Grande Fratello Vip: “Noi siamo contrari in ogni sua forma”

“Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini fa infuriare tutti parlando di aborto.

Ma andiamo con ordine.

La gag tra Alfonso Signorini e Giucas Casella

Tutto è iniziato con una gag tra Giucas Casella e il conduttore: la cagnolina del concorrente, infatti, sarebbe rimasta incinta.

“Io voglio che tu accolga nella tua grande famiglia anche Ciro – scherza Signorini – perché ha bisogno di una famiglia. Ciro è il pastore maremmano, che ha messo incinta Nina. Ha messo incinta la tua cagnolina”. La risposta di Casella non si fa attendere e tira in ballo l’aborto: “Bisogna vedere se è rimasta incinta. Potrebbe anche abortire. Lui è un cane grande, può succedere. Credo”.

“Ma se aspetta sette cagnolini, altro che incinta! Ma perché – dice Signorini – devi tirare fuori questa storia dell’aborto del cane. Uno lo vuole la Bruganelli, uno la Volpe, tutti vogliono i cagnolini. Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma tra l’altro, anche quello dei cani non ci piace. Ma anche quello naturale non ci piace, non è una benedizione del cielo un aborto naturale, anche se è quello di un cane.”

Le critiche sui social e la replica di Selvaggia Lucarelli

La frase, come ovvio, non è passata inosservata sui social. Tra i tanti commenti anche quello di Selvaggia Lucarelli:

“Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne“.