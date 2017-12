ROMA – Calo di ascolti per Che tempo che fa durante la messa in onda del Grande Fratello Vip. E proprio sugli ascolti hanno basato un simpatico siparietto Fabio Fazio, conduttore della trasmissione Rai, e Alfonso Signorini, direttore di Chi e opinionista del Grande Fratello Vip. “Grazie a Dio è finito”, dice Fazio parlando del reality show, ma la risposta piccata di Signorini non si fa attendere: “Grazie a Dio, per voi e per noi”.

Il quotidiano Libero scrive che per capire cosa è successo nello studio di Che tempo che fa bisogna tornare al 10 dicembre, quando è andata in onda la puntata serale della trasmissione condotta da Fazio su Rai 3 con ospite d’onore proprio Alfonso Signorini: