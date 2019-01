ROMA – Alfonso Signorini lancia un nuovo scoop su Maurizio Costanzo e Maria De Filippi direttamente dal programma La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Il direttore di Chi ha svelato che da 24 anni i due coniugi d’oro di Mediaset dormono in camere separate.

Uno degli argomenti della serata erano proprio i matrimoni bianchi, quelli in cui le coppie famose e non abbandonano il sesso rimanendo però molto uniti. Partendo dall’antica Grecia, Signorini è arriva ai giorni nostri e ha detto: “Sono 24 anni che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere separate”.

Tra le altre coppie ci sarebbe quello di Daniel Craig, che ha dichiarato di aver voluto fare un figlio e che nonostante adori la moglie non hanno molti rapporti. Signorini parlando di Costanzo e Maria ha aggiunto: “Non è un mistero che Maria ha sempre dichiarato di essere una pi…a per quanto riguarda il sesso. Probabilmente faranno ancora qualcosa insieme, ma non mettono di certo il sesso al centro del loro rapporto”.