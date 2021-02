Momenti di panico al Grande Fratello Vip con lo scherzo del topo che ha fatto scappare a gambe levate Alfonso Signorini. Una burla da parte di Cristiano Malgioglio, che pero non ha divertito Signorini.

Alfonso Signorini e lo scherzo del topo

E’ successo durante la diretta del Grande fratello Vip, poco prima della diretta. Malgioglio ha mandato sulla passerella un topo finto che è andato a sbattere contro la gamba di Signorini.

Il conduttore, spaventato, è corso via dalla studio per rifugiarsi in camerino urlando “Mandate la pubblicità”. Una volta realizzato che era solo uno scherzo ed essersi tranquillizzato Signorini ha tuonato: “Vai via! Basta. Io non voglio fare queste cose qua!”

Quindi si è scusato col pubblico, ma non l’ha presa benissimo: “Anche se è finto non mi è piaciuto lo scherzo”, ha detto.

Poi con una occhiataccia a Malgioglio, ha aggiunto minaccioso: “Facciamo i conti dopo, io ho la fobia dei topi e delle mucche, queste cose non si fanno”.

Topo al Grande Fratello Vip, l’avvistamento

Lo scherzo ad Afonso Signorini arriva dopo l’avvistamento di un topolino vero nella casa del Grande Fratello Vip, che scendeva indisturbato dal letto di Tommaso Zorzi.

Una presenza che in precedenza era stata notata anche nella camera da letto di Patrizia De Blanck, creando clamore per via di alcune dichiarazioni fatte dai concorrenti sull’igiene personale della contessa.