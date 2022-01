Chi è Alice Arcuri: età, altezza, dove e quando è nata, compagno, figli, vita privata, carriera e biografia dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno, programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone.

Dove e quanto è nata, età, altezza e biografia di Alice Arcuri

Alice Arcuri è nata a Genova l’11 febbraio 1984 (età 37 anni). E’ alta 170 cm. Proviene da una famiglia di medici. Da giovane ha praticato scherma a livello professionistico ma, per problemi di salute, ha dovuto abbandonare. Successivamente ha scelto il percorso da attrice, frequentando la Scuola del Teatro Stabile. Qui, ha anche ottenuto un importante riconoscimento: si tratta del premio Hystrio per la miglior esordiente italiana.

Ha recitato a teatro per Marco Scaiccaluga, in Intrigo e Amore (2016) e Il Gabbiano (2017). In tv è apparsa in Don Matteo 11 nei panni di Alma, nella serie tv Petra accanto a Paola Cortellesi e in Blanca, con Maria Chiara Giannetta. Attualmente, è una delle protagoniste della fiction Doc – Nelle tue mani: è una new entry del cast nella seconda stagione, dove interpreta l’infettivologa, poi nominata primario, Cecilia Tedeschi.

Compagno, figli: la vita privata di Alice Arcuri

Per quanto riguarda la vita privata, Alice Arcuri ha una relazione con Luigi Risso, di cui però non è nota la professione. La coppia ha un figlio e vive a Genova, città natale dei due. L’attrice ha un profilo Instagram con quasi 2500 follower dove pubblica momenti personali e qualche scatto della carriera professionale.