Alice Campello e Alvaro Morata, età, matrimonio, figli: l’influencer e il calciatore ospiti di Verissimo

Alice Campello e il marito Alvaro Morata sono tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 10 aprile, insieme a Luca Barbarossa, Serena Autieri, Raoul Bova, Mariangela Tarì ed Enrica Bonaccorsi.

Chi è Alice Campello, moglie di Alvaro Morata

Nata a Mestre (Venezia) nel 1995, Alice Campello si è trasferita a Milano per frequentare l’Università IULM ed è presto diventata una nota influencer della moda.

Proprio grazie ad una foto postata su Instagram viene notata dal calciatore spagnolo Alvaro Morata, che allora giocava nella Juventus.

Nel 2017 Alice Campello e Alvaro Morata si sono sposati, e oggi hanno tre bellissimi figli: i gemelli Leonardo e Alessandro e il piccolo Edoardo, nato nel settembre del 2020.

Alice Campello, Alvaro Morata e la crisi del 2018

Alice Campello, però, vorrebbe allargare la famiglia, come ha confidato a Verissimo: “I problemi avuti nel 2018? Quel momento l’ho vissuto in prima persona e non è stato facile – ha detto Alice ricordando l’infortunio del marito -. Siamo persone uguali alle altre, abbiamo i nostri problemi e soffriamo come tutti. Alvaro stava malissimo fisicamente e psicologicamente, io ero incinta e ho passato un periodo molto complicato, sia durante la gravidanza che dopo il parto. Ma, nonostante questo, mi è sempre stato accanto, era sempre lì con me. Se c’è l’amore si supera tutto. Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà”, ha aggiunto l’influencer.