Alice Del Frate chi è, età, dove è nata, fidanzato, vita privata, malattia, carriera e biografia

Chi è Alice Del Frate: età, dove è nata, fidanzato, vita privata, malattia, carriera e biografia della ballerina di Amici oggi, 26 marzo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Dove e quando è nata, età e biografia di Alice Del Frate

Alice Del Frate è nata a Sacile, in provincia di Pordenone, il 15 ottobre 2001. Ha 20 anni. Dopo aver preso il diploma, ha scelto intraprendere la carriera universitaria. Infatti attualmente è iscritta al secondo anno dell’Università degli studi di Udine presso la facoltà di Architettura.

Nasce come ginnasta agonista. Ha partecipato a molte gare nazionali e in particolare nella specialità del cerchio. Attualmente gareggia nel campionato di Serie A 1. Nonostante sia arrivata ad alti livelli, ha voluto provare la strada della danza, sua grande passione sin da piccola. Così, parallelamente la suo impegno sportivo, si è messa a fare alcuni stage e a prendere qualche lezione. Ma, come lei stessa ha ammesso, non ha mai approfondito questa diciplina. Alice Del Frate nel 2022 ha scelto di fare i provini per Amici 21 nella categoria ballo ed è stata apprezzata da tutti i professori, scegliendo di entrare nel team di Alessandra Celentano.

Fidanzato e vita privata di Alice Del Frate

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Alice Del Frate, non si hanno molte informazioni. Non sappiamo quindi se Alice ha un fidanzato o è single. Però guardando un po’ i suoi profili social sembra non essere impegnata con nessuno.

Alice Del Frate e la malattia

Ad Amici ha raccontato il suo passato. In particolare c’è una malattia di cui Alice ha sofferto, ovvero l’anoressia. Prima però di arrivare a questo Alice aveva una rabbia incontrollata. La ballerina ha infatti raccontato: “Avevo gli attacchi di panico, non respiravo. Ero troppo difficile da gestire. La mia reazione era spaccare gli attrezzi”. Ha spiegato anche che non si sentiva mai all’altezza e che vedeva le altre migliori in quanto più magre. “Ho iniziato a non mangiare e nel giro di tre settimane sono finita in ospedale. Sono stata lì quattro mesi però dopo è qualcosa da cui non riesci a guarire del tutto”.