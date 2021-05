Alice Filippi chi è, età, dove e quando è nata, marito e figli, Instagram, Sul più bello, Giuseppe Maggio. La regista Alice Filippi è candidata al David di Donatello 2021 nella categoria di miglior regista esordiente con il film Sul più bello. La 66esima edizione dei David andrà in onda questa sera dalle 21:25 su Rai1.

Dove e quando è nata, età, Instagram, biografia e carriera di Alice Filippi

Alice Filippi è nata nel 1982 a Mondovì, in provincia di Cuneo. Ha 39 anni. Profilo Instagram: Alice Filippi (@filippi.alice).

Si è diplomata in regia alla New York Film Academy. Dal 2005 collabora con Carlo Verdone come aiuto regista nei film Il mio miglior nemico, Grande, grosso e… Verdone, Posti in piedi in paradiso, Sotto una buona stella. Nel corso della sua carriera ha collaborato in Italia con diversi registi, tra cui Giuliano Montaldo, Giovanni Veronesi, Mario Martone e Alex Infascelli. In ambito internazionale, invece, ha lavorato per Ryan Murphy, Ron Howard nel film Inferno, Sam Mendes in Spectre, Clint Eastwood nel film Ore 15:17 – Attacco al treno. Ha inoltre lavorato alla serie televisiva Sky I Borgia.

Sul più bello, debutto da regista nel film con Giuseppe Maggio

Nel 2020 la regista Alice Filippi fa il suo esordio alla regia con il film Sul più bello. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero. Nel cast figurano Giuseppe Maggio e per la prima volta al cinema Ludovica Francesconi. Il film è candidato ai David di Donatello 2021 nella categoria miglior regista esordiente. E’ disponibile on demand su Amazon Prime Video.

Vita privata: Marito e figli di Alice Filippi

Della vita privata dell’attrice non si sa molto. Alice Filippi è sposata da dieci anni e ha tre figli: Gabriele di sette anni, Greta di cinque e Martina di due.