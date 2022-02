Alice Mangione chi è, età, altezza, peso, Pozzolis family, marito, figli, vita privata, Instagram, dove vive. Tutti la conoscono come Alice Pozzoli, e quest’anno fa parte (insieme al marito) del cast di Lol 2. Andiamo a consocere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, la biografia di Alice Mangione

Alice Mangione è nata a Bergamo il 3 agosto 1984. Allo stato attuale ha dunque 37 anni. E’ del segno zodiacale del Leone. E’ alta 170 centimetri e il suo peso forma si attesta attorno ai 56 chili.

L’attrice debutta giovanissima al fianco di Maccio Capatonda, ovvero Marcello Macchia, nel programma di Italia 1 Mai dire martedì, dove interpreta Amalia Frellioje. Ha vinto il Festival del Cabaret di Milano nel 2006 e poi a quello del Cabaret in Rosa nel 2009.

Marito, figli, dove vive, Instagram, Pozzolis Family, la vita privata di Alice Mangione

Alice è sposata con Gianmarco Pozzoli. La prima volta l’11 maggio 2019 hanno celebrato un matrimonio con rito pagano, mentre il 18 maggio 2019 si sono uniti con rito civile. Hanno due figli: Giosuè, nato nel 2015, e Olivia Tosca, nata nel 2017. Tutti insieme danno vita a The Pozzolis Family, gli sketch di vita quotidiana che li hanno portati alla ribalta (soprattutto sul web) negli ultimi anni. All’interno dei siparietti fa capolino spesso anche il loro cane. Vivono a Milano, in zona Villapizzone. Ha anche un profilo Instagram individuale.