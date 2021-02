Alicia Giménez Bartlett chi è, età, libri, vita privata della scrittrice ospite di Oggi è un altro giorno

Età, libri, vita privata e carriera, chi è Alicia Giménez Bartlett, la scrittrice spagnola ospite di Oggi è un altro giorno. Alicia Giménez Bartlett è una degli ospiti di Serena Bortone nella trasmissione di Rai Uno dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio.

Alicia Giménez Bartlett, età e carriera

Lei è una scrittrice spagnola, conosciuta principalmente per i suoi romanzi polizieschi che hanno per protagonista l’ispettrice di polizia Petra Delicado. Nasce ad Almansa il 10 giugno del 1951 e ha 69 anni, ne compirà 70 quest’anno. Le opere di Bartlett, tradotte in quindici lingue, hanno avuto un notevole successo in Francia, Germania, Stati Uniti d’America e Italia. Ha vinto il Premio Nadal nel 2011 e il Premio Planeta nel 2015.

Nonostante sia una persona piuttosto riservata e non parli spesso della sua vita privata, Alicia Giménez Bartlett utilizza molti elementi autobiografici nei suoi romanzi. Inizia la sua carriera all’interno di un ambiente privilegiato, quello della capitale catalana di Barcellona. Lavora con la nota agente letteraria Carmen Balcells, e nel 1984 pubblica il suo primo romanzo, Exit (Seix Barral).

Nel corso degli anni novanta compie il suo esordio nel campo dei romanzi polizieschi dando vita al personaggio che si rivelerà in seguito la chiave per la sua fama di scrittrice di gialli. L’ispettrice di polizia Petra Delicado, protagonista di ben dieci romanzi polizieschi. La serie, iniziata con Riti di morte (1996).

Alicia Giménez Bartlett, i suoi libri

Con il romanzo Una stanza tutta per gli altri (1997) ottiene il premio Femenino Lumen (1997), il suo primo riconoscimento a livello letterario. Nel 2011 riceve il Premio Nadal per Dove nessuno ti troverà (Donde nadie te encuentre), un romanzo storico sulla vita della rivoluzionaria anti-franchista Teresa Pla Meseguer, alias La Pastora, nascosta nei boschi di Tortosa, presumibilmente violentata nel 1949 dalla Guardia Civil.

Nel 2020 è stata trasmessa da Sky Cinema, Sky Atlantic (Italia) e in streaming su Now TV, la miniserie televisiva italiana Petra, che è ispirata al personaggio di Petra Delicado. E’ ambientata a Genova anziché a Barcellona e interpretata da Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi.

I libri con protagonista di Petra