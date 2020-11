All Together Now, Anna Tatangelo si commuove in diretta (foto Instagram)

A All Together Now Anna Tatangelo si è commossa in diretta dopo aver ascoltato il racconto di una concorrente.

Durante l’ultima puntata di All Together Now Anna Tatangelo è scoppiata a piangere dopo aver ascoltato la storia di una concorrente.

“Sono Beatrice Baldaccini, ho 29 anni e abito a Milano da 10 anni – il racconto della concorrente -.

Ho un compagno e il nostro progetto è quello di comprare una casa. Ma siccome anche lui è un music performer, il mutuo chi te lo dà? Voglio vincere perché quei soldi mi servono, per comprare la casa e per portare mia madre a Machu Picchu che è un suo grandissimo sogno.

Perché innanzitutto lei ha fatto in modo che i miei sogni si realizzassero e poi perché abbiamo vissuto un male insieme. Parlo di noi perché lo abbiamo vissuto insieme, oltre che viverlo in prima persona”.

Il discorso ha toccato Anna Tatangelo.

“È bello ripagare i sacrifici di un genitore…” ha detto la cantante prima di scoppiare a piangere.

A questo punto, Michelle Hunziker che forse conosce i veri motivi per i quali la Tatangelo si è commossa così tanto ha detto: “Senza entrare nei dettagli, questo argomento emoziona molto Anna”. (Fonte: All Together Now).