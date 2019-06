ROMA – Antonella Lo Coco bacia la fidanzata Elisa in diretta a All Together Now, la nuova trasmissione musicale di Canale 5. Il bacio è arrivato a margine dell’annuncio del nuovo singolo Felici in due, che la stessa Antonella presenta così:

“La canzone è una dichiarazione alla compagna Elisa con cui sto ormai da tanti anni e che sposerò il 20 giugno di quest’anno, un modo per trasmettere un messaggio positivo in questo momento storico così delicato e importante per le coppie omosessuali. Questa canzone è il coronamento di un momento personale di coppia importante, il matrimonio”.

Michelle Hunziker (conduttrice del programma) ha commentato così il bacio: “Voi dovete essere felici. Voglio dire una piccola cosa. Molti a casa si sono stupiti per questo perché viviamo ancora in una società piena di cliché, dove nasce sempre il pregiudizio. Ad All Together Now è una parola bandita! L’amore non ha una categoria, l’amore ha tanti colori, come la musica. Auguri ad Antonella ed Elisa!”.

Antonella si era esibita cantando Your Song di Elton John, altro brano che è una vera e propria dichiarazione d’amore, e subito dopo la produzione le ha fatto trovare la fidanzata con cui convolerà a nozze il 20 giugno. (Fonte Mediaset Play).