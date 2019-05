ROMA – L’ex Miss Teenager Eleonora Puglia (in arte Norà), è in giuria a “All together now”, il nuovo programma musicale in onda su Canale 5. La giovane attrice e cantante di origini piacentine è anche nel cast del film americano “The voice and Ava” insieme a Eric Roberts uscito pochi giorni fa.

L’artista, legata sentimentalmente all’attore Iago Garcia, ha iniziato la sua carriera come ballerina classica, ma la sua vera inclinazione e il suo più grande obiettivo è sempre stato fare l’attrice teatrale e cinematografica. All’età di 14 già aveva preso parte a numerose produzioni di livello, soprattutto nell’ambito dell’Opera Lirica, tra cui citiamo “Carmina Burana” con La Filarmonica di Berlino. A 18 anni si trasferisce a Roma dove intraprende gli studi di recitazione prima presso Studio Cinema, sotto la direzione di Massimiliano Cardia e incontra maestri coma Giancarlo Giannini, Pupi Avati e Giuliana de Sio, partecipando successivamente a master intensivi di metodo Cosat e Stanislavskij. Inizia a lavorare in teatro molto velocemente con “A Kind of Alaska”, testo di Harold Pinter nel ruolo di protagonista diretta da Michele Sanzò; “Metamorfosi, oltre il Mito”, spettacolo diretto da Alessandra Pizzi in cui lavora fianco a fianco con Il Golden Globe Enrico Lo Verso; “Domani a Memoria”, di e con Michele Mirabella; “Piazza Signoria”, diretto da Franco Boldrini presso il teatro La Pergola di Firenze.

Al cinema, muove i suoi primi passi in un film di produzione americana, “The Voice and Ava”, diretto da Michael Oblowitz e successivamente, appare nel film “Incontriamoci”, diretto da Francesca Marconi nel ruolo di Cristina. L’attrice, a breve, sarà protagonista insieme ad Antonella Ponziani e Francesca Giuliano in uno Shortmovie dal titolo “Push Out”, cortometraggio che ha ottenuto l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, diretto da Marco d’Andragora prodotto da Le Brì Production, di Clarissa Leone. Un cortometraggio a sfondo sociale tratto da una storia vera, in cui due donne combatteranno contro i demoni della bulimia e anoressia che verrà presentato nell’ambito di Festival molto prestigiosi.

Proprio in ambito musicale nel periodo estivo usciranno i suoi primi tre singoli sfacciatamente anni 80, ai quali seguirà un intero album che uscirà verso la fine di quest’anno. L’etichetta musicale è la “Ellepi Art In”, sotto la direzione di ADB mediazioni di Luciano Patitucci. In ambito televisivo ricordiamo anche la co-conduzione della “Signora in giallorosso” di Teleroma56. (fonte UFFICIO STAMPA – PRESS AGENT)