All Together Now, J-Ax si commuove. Ecco cosa è successo

ROMA – A “All Together Now” J-Ax si commuove quando sente la voce di Luca, un ragazzo 20enne che in studio ha deciso di cantare “Just the way you are” di Berry White. A notare gli occhi lucidi di J-Ax è Michelle Hunziker.

Il rapper, dopo le prime strofe, si alza e si lascia andare a un lungo applauso.

“Tu sembri – dice J-Ax con gli occhi lucidi – come se Mario Biondi e Dart Vader di Star Wars avessero avuto un figlio”.