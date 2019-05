ROMA – Durante la prima puntata di All Together Now, Mietta non è riuscita a trattenere le lacrime davanti all’esibizione di una concorrente. La 62enne Augusta Procesi, ha cantato la canzone La vita di Elio Gandolfi e ha lasciato tutti senza parole. Oltre a Mietta tanti altri dei cento giurati del programma si sono emozionati durante la performance.

Mietta torna in tv dopo la partecipazione a Sanremo Young in qualità di giurata nel 2018. In precedenza la 49enne aveva preso parte ad altre trasmissioni Rai quali I migliori anni e Tale e Quale Show. Tra i tanti giurati del programma condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker ci sono pure J-Ax, Antonella Mosetti, Le Donatella, Pamela Petrarolo, Samantha Fantauzzi e Valentina Dallari. (fonte MEDIASET PLAY)