ROMA – La semifinale di All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, è in onda il 13 giugno. Una serata speciale in cui il muro dei 100 giurati sancirà i 10 finalisti della prima edizione del talent show. Tra loro ci sono Daria Biancardi, Carlo Paradisone e Veronica Liberti, ma a gran richiesta torna tra i giurati ospiti anche Iva Zanicchi.

La prima sfida ha visto il confronto tra Veronica Liberati e Mattea Bigazzi. Dopo le esibizioni, la Hunziker ha annunciato per chi l’avventura televisiva prosegue: “Lei è piccolina ma ha una voce pazzesca, lui ha una grande passione per i cantanti storici”. A trionfare è Veronica con 91 punti, mentre Matteo saluta lo studio: “E’ stata comunque un’esperienza unica”.

Poi è stata la volta di Carlo Paradisone e Desirié Bert. La conduttrice ha esordito dicendo: “Noi amiamo entrambe le voci purtroppo però uno dei due dovrà tornare a casa. Stiamo per scoprire chi accederà in finale”. Poi l’annuncia: “Per la giuria vince la sfida tra Carlo e Desiriè….Carlo!!!!!!”. La Bert ha accettato il risultato: “Sì perché non ho alcuna intenzione di mollare, finché ho questo corpo e finché ho questa voce non ho alcuna intenzione di mollare”.

Il terzo round ha visto la sfida tra Daria Biancardi ed Erica Loi. L’esibizione di Daria ha entusiasmato i giurati, con Ariadna Romero che si è alzata in piedi: “Non potevo rimanere seduta con quella voce”. Non va meglio per Erica, con una esibizione sottotono, come ha detto J-Ax: “Stasera non hai spaccato ma sei stata comunque brava. Forse la tensione ha fatto un brutto scherzo per te. Le tue qualità sono note a tutti, quindi ricordati che stasera abbiamo giudicato una singola esibizione. Sappiamo bene quanto vali”. Il verdetto ha visto trionfare Daria con 99 punti e la Hunziker ha commentato: “Novantanove punti….Daria Biancardi se ne va in finale! Quasi 100 punti complimenti! Si vedeva… ma anche Erica verrà premiata ed è giusto così”.

Nella sfida tra Rosy Messina e Tania Frison, è stata la prima a vincere e conquistare un posto in finale. Dennis Fantina invece ha battuto nell’ultima sfida della puntata Letizia Chimienti, con 94 a 50. Gli altri finalisti sono Gregorio Rega, che ha battuto Samuele Di Nicolò, Samantha Discolpa, che vince su Antonio Gerardi, mentre Luca Di Stefano batte Augusta Proces. Manuel Colecchia invece vince la sfida con Anna Faragon, mentre Federica Benci ha battuto Antonio Toni.

Ecco l’elenco dei 10 finalisti di All Together Now che si sfideranno il 20 giugno: