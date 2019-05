ROMA – Vanessa Catarinelli, con la cover di I wanna dance with somebody, non ha colpito la giuria nella prima puntata di All Together Now. Tra questi anche J-Ax che, dopo essersi complimentato con la concorrente, ha sottolineato che la sua performance non lo ha convinto. “Sei stata brava ma Whitney Houston è una leggenda della musica. È come sfidare Michael Jordan a basket: hai giocato bene ma non hai schiacciato”, ha spiegato J-Ax.

Non è la prima volta che Vanessa Catarinelli viene bocciata in televisione. È già successo nel 2016, quando non riuscì a superare le Blind Auditions di The Voice. I quattro giudici di allora, Raffaella Carrà, Dolcenera, Max Pezzali e Emis Killa, l’avevano scartata al primo provino poiché considerata “troppo scolastica”. La Catarinelli però non è l’unica concorrente di All Together Now che ha già partecipato ad altri talent televisivi. Tra i protagonisti di All Together Now c’era anche Veronica Liberati, già nel cast di due edizioni di Ti lascio una Canzone. (fonte MEDIASET PLAY)