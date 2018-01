ROMA – Allegra Cole aveva un sogno: “Fare felice mio marito“. Settantacimila dollari e tre interventi dopo lo ha realizzato: il suo seno gigantesco di taglia 15 è da record. E a Barbara D’Urso assicura: “Non è silicone, ma soluzione fisiologica”.

La donna, insegnante di pianoforte di 48 anni, è sbarcata in Italia da Salt Lake City, nello Utah. Ospite nel salotto di Domenica Live ha raccontato la sua incredibile storia. Cresciuta in una comunità mormone dai rigidi principi, sostiene di avere saldi principi morali nonostante la trasformazione dirompente del suo aspetto.

“Non è silicone ma è soluzione fisiologica, in sostanza ho un espansore sotto ai muscoli pettorali del seno che ho riempito negli anni”, ha spiegato. Ma questo non è nemmeno l’unico intervento a cui si è sottoposta: “Ho rifatto anche il fondoschiena”. Per rendere il corpo “proporzionato”. “Sono molto felice, amo me stessa così. Mio marito? È felice perché io sono felice”, ha detto spiegando di aver deciso di intraprendere questo percorso proprio per piacere al marito di otto anni più giovane: “Tutti facciamo qualcosa per compiacere e far star bene le persone a cui vogliamo bene”.

Allegra continua a raccontarsi, mentre scorrono le immagini della sua vita precedente, in cui era “piatta”. “I miei seni pesano 11 chili e la mia circonferenza è di 137 centimetri. La Jessica Rabbit americana è contenta così. Nonostante le critiche di Vladimir Luxuria: “Una donna deve rifarsi per star bene con sé stessa, non perché il marito è ossessionato dalle tettone”.

Il marito, presente dietro le quinte, è stato inquadrato dalla telecamera. E Barbara D’Urso non ha saputo trattenersi: “Che gnocco che è!”.