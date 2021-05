Chi è Alvaro Soler età, altezza, fidanzata o moglie, figli, vita privata, canzone Magia, vero nome, biografia, Instagram e carriera del cantante spagnolo. Alvaro sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In. La trasmissione televisiva condotta da Mara Vernier su Rai 1 a partire dalle ore 14:00.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Alvaro Soler

Soler è nato a Barcellona, in Spagna, il 9 gennaio 1991 (età 30 anni). E’ alto 189 cm per un peso forma che oscilla tra i 75 ed i 78 kg. Álvaro Tauchert Soler (questo è il vero nome) è un cantautore spagnolo. È salito alla ribalta internazionale tra il 2015 e il 2016 grazie ai singoli El mismo sol e Sofia, diventati delle hit in gran parte d’Europa. Essi sono stati inclusi nel suo album di debutto Eterno agosto.

La moglie, i figli: vita privata

Abbiamo moltissime informazioni sulla sua carriera ma non sappiamo praticamente nulla sulla sua vita privata. Questo perché Soler è molto riservato e preferisce parlare dei suoi prossimi progetti artistici. Comunque non dovrebbe essere sposato e non dovrebbe avere figli. Non abbiamo elementi per dire se è single o fidanzato.

Alvaro Soler a Domenica In per presentare la sua ultima canzone Magia

Il cantante di Barcellona sarà uno degli ospiti di Domenica In. Trasmissione tv condotta da Mara Vernier su Rai 1. Soler sarà uno dei grandi ospiti della domenica. In salotto televisivo della Rai, Soler presenterà la sua ultima canzone “Magia”. Alvaro è molto popolare sui social network. Infatti su Instagram ha più di un milione di follower.