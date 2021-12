Alvin chi è, età, vero nome, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera. Il conduttore Alvin prende parte quesra sera 16 dicembre al programma Caduta libera-Campionissimi. Il game show condotto da Gerry Scotti è in onda su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Alvin

Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, è nato il 18 ottobre del 1977 a Rho. Ha 44 anni. Nel 1998 è tra i quattro primi giovani conduttori di Disney Channel. Nel 2000 conduce su Italia 1 il programma Speed, variante di Real TV. L’anno successivo, su un camper itinerante, conduce il programma musicale Rapido con Chiara Tortorella.

Moglie, figli, Instagram, vita privata di Alvin

Il conduttore è sposato con Kali Wilkes dal 2007. La coppia ha due figli: Tommee, nato nel 2009, e Ariel, nato nel 2013. Non si hanno informazioni su dove viva. Profilo Instagram: bravoalvin.

La carriera di Alvin

Nel 2002 conduce Top of the Pops su Rai2. L’anno successivo, insieme ad Ilary Blasi, conduce il tour di Top of the Pops in giro per varie piazze d’Italia. Con Maddalena Corvaglia, nel 2007, conduce Miss Muretto 2007. L’anno successivo conduce la prima edizione del Red Bull Cliff Diving a Polignano a Mare, lavorando anche alla seconda edizione del 2009.

Dal 2009 lavora a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, in cui interviene nei talk show e intervista vari personaggi. Nel 2015 è inviato in Honduras per la decima edizione de L’isola dei famosi. Nel 2016 replica l’esperienza dell’anno precedente e nel 2019 torna nel ruolo di inviato.

Conduce, nel 2016, il game show musicale Bring the Noise. Dal 2019 conduce con Ilary Blasi l’edizione italiana degli Eurogames. Il conduttore ha anche un’attività di produttore e autore di musica, utilizzando pseudonimi quali Smoking Egg, Red Touch, Post No Bills, Vanda e Family Man.

