Alvin chi è: moglie, figli,età, carriera, vita privata, Instagram, Isola dei Famosi. Il conduttore sarà in v questa sera (luned’ 4 ottobre) insieme a Aurora Ramazzotti. La coppia condurrà su Italia 1 “Myster Land” a partire dalle 21,25. In trasmissione si parlerà di mesteri quali ufo e alieni ed altre qeustioni che la scienza ha lasciato in sospeso.

Dove e quando è nato: il vero nome di Alvin e la carriera

Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato (Rho, 18 ottobre 1977), è un conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. L’esordio televisivo avviene nel 1998 su Disney Channel. Nel 2000 conduce su Italia 1 il programma Speed, l’anno successivo sempre su Italia 1 conduce a bordo di un camper itinerante il programma musicale Rapido. Nell’estate 2001 passa su LA7 per condurre un altro programma musicale, Fluido.

Nel settembre successivo torna su Italia 1 per condurre Amaral Mosquito, magazine girato su un tram a Roma. Nel 2002 conduce Top of the Pops su Rai 2, prodotto per metà a Londra, dove ogni settimana, negli studi inglesi, intervistava artisti internazionali prima di salire sul palco.

Nell’estate 2003, insieme ad Ilary Blasi, conduce il tour di Top of the Pops in giro per varie piazze d’Italia, mentre nel settembre successivo conduce CD:Live, sempre su Rai 2, con Kris & Kris inviate da Londra.

Nel 2004 partecipa alla serie televisiva Diritto di difesa trasmessa da Rai 2. Nel 2005 presenta Cornetto Free Music Live su All Music. Sempre su All Music conduce nel 2006 un altro programma musicale monografico e dal vivo, ancora dall’Alcatraz di Milano, dal nome: Bi-Live.

Nell’estate 2007 con Maddalena Corvaglia conduce Miss Muretto 2007. Il 13 luglio 2008 conduce la prima edizione del Red Bull Cliff Diving a Polignano a Mare, lavorando anche alla seconda edizione del 26 luglio 2009.

Dal 2009 lavora nel rotocalco televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, in cui interviene nei talk show e intervista vari personaggi.

Il 3 ottobre 2010 presenta la finale a Roma del tour mondiale del Red Bull X Fighters 2010. Tra il 2011 e il 2012 scrive, produce e realizza spot pubblicitari come filmmaker. A dicembre 2013 produce e realizza uno spot televisivo per la campagna 2014 dell’associazione contro la violenza sulle donne Doppia difesa di Michelle Hunziker e dell’avvocato Giulia Bongiorno curandone regia, fotografia e montaggio.

Alvin all’Isola dei Famosi

Nel 2015 è inviato in Honduras per la decima edizione de L’isola dei famosi, in onda su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Dal 9 marzo 2016 replica l’esperienza dell’anno precedente come inviato dall’Honduras per L’isola dei famosi 11. Nel gennaio 2019 torna nel ruolo di inviato a L’isola dei famosi, dopo due anni di assenza.

Nel settembre 2016 conduce il game show musicale Bring the Noise, su Italia 1 il successo della prima edizione del programma porta Alvin a condurre una seconda edizione sempre nella stessa stagione televisiva, a maggio del 2017. Dal 19 settembre 2019 Alvin conduce con Ilary Blasi l’edizione italiana degli Eurogames.

Ha anche un’attività di produttore e autore di musica, utilizzando pseudonimi quali: Smoking Egg, Red Touch, Post No Bills, Vanda e Family Man e vanta una lunga carriera in radio tra

Radio Italia Network, Radio Milano Uno, Radio 105 e R101.

Alvin, moglie e figli

Alvin è sposato dall’8 settembre 2007 con Kali Wilkes, conosciuta nel 2004. La coppia ha 2 figli, Tommee nato nel 2009 e Ariel nato nel 2013.