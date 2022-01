Alvise Rigo chi è, età, altezza, dove è nato, fidanzata, vita privata, incidente, carriera e biografia

Chi è Alvise Rigo: età, altezza, dove è nato, fidanzata, vita privata, incidente, carriera e biografia del modello questa sera, 31 gennaio, ospite di Amadeus a I Fatti Vostri, in onda su Rai1.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Alvise Rigo

Alvise Rigo è nato a Venezia il 12 dicembre 1992 (età 28 anni). La sua altezza: 187 cm. Da ragazzo ha frequentato un liceo scientifico della sua città natale e poi si è trasferito a Padova per seguire il corso di mediazione linguistica e culturale. Nel frattempo ha portato avanti la sua grande passione, il rugby. Ha fatto il suo esordio in Eccellenza con il Mogliano Rugby e poi ha giocato per la Valsugana oltre che nella Lazio Rugby e nel Petrarca.

Purtroppo Alvise ha dovuto dire addio al rugby dopo un incidente alla testa. Stava giocando quando si è scontrato ad una velocità di 30 chilometri orari. Nel corso della sua carriera anche avuto una brutta frattura alla caviglia e una setto nasale.

La prima apparizione in tv è avvenuta al Festival di Sanremo. Ha, infatti, vestito i panni di valletto nel 2020 accanto ad Antonella Clerici. Ha preso parte anche all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Oggi lavora come personal trainer e come Guest e Product Expert presso QVC.

Fidanzata e vita privata di Alvise Rigo

A proposito della sua vita privata non si sa molto. Per quanto riguarda la fidanzata, l’unico gossip è del 2019 quando era stato visto con Eleonora Berlusconi, la figlia di Silvio e Veronica Lario. I due però sarebbero solo amici. Al momento non è chiaro se abbia una compagna o meno.

Alcuni hanno ipotizzato una relazione con la ballerina Tove Villfor, sua insegnante di danza nel programma Ballando con le Stelle. Voci che però non sono mai state confermate o smentite.