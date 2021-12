Amadeus chi è, vero nome, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, dove vive, Instagram, Sanremo, biografia e carriera. Amadeus conduce questa sera 15 dicembre il programma Sanremo Giovani. Il concorso musicale è in onda su Rai1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Amadeus

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è nato a Ravenna il 4 settembre del 1962. Ha 59 anni. Si trasferisce all’età di 7 anni con la famiglia a Verona per motivi lavorativi del padre, un provetto cavaliere. Proprio grazie al mestiere del padre, matura la passione per l’equitazione. Dopo la scuola dell’obbligo, lavora nei bar e nelle discoteche come disc jockey. Presta il servizio militare a San Giorgio a Cremano come marconista.

A Verona inizia a frequentare la radio locale Radio Verona e successivamente, dal 1984 al 1986, Radio Blu. Nel 1986, grazie a Claudio Cecchetto, debutta su Radio Deejay. Fa il suo esordio in tv nel 1988 partecipando a 1, 2, 3 Jovanotti su Italia 1. Successivamente conduce i programmi musicali DeeJay Television e Deejay Beach.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Amadeus

Il conduttore, dal 1993 al 2007, è stato sposato con Marisa Di Martino. In occasione del matrimonio, il testimone dello sposo è stato l’amico Fiorello. I due hanno avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. Nel 2003 inizia una relazione con la ballerina Giovanna Civitillo e nel 2009 hanno un figlio, José Alberto. Nello stesso anno i due si sposano per poi sposarsi nuovamente nel 2019 in chiesa. Il conduttore vive con la moglie a Milano. Profilo Instagram: giovanna_e_amadeus.

Il conduttore è un grande tifoso dell’Inter, e ha chiamato suo figlio José in onore dell’allenatore José Mourinho. Uno dei suoi migliori amici è Fiorello. Il conduttore soffre di daltonismo.

La carriera di Amadeus

Si afferma come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. Attualmente è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo dal 2020.

